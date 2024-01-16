Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в Москве 16 января

В Москве во вторник, 16 января, ожидаются температура не выше нуля, снег, гололедица и низкое давление. Об этом написал в своем Telegram-канале сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор циклона с центром над Ленинградской областью. Погода облачная, пройдет небольшой снег, местами на дорогах и тротуарах гололедица», — рассказал он.

Так, максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до -2 градусов, в Московской области — от 0 до –5 градусов. Ветер, по словам Леуса, ожидается южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет на уровне 729 мм. рт. ст.

Ранее в этот день руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве температура будет колебаться под действием циклона. Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики.

Накануне Вильфанд объяснил, что такие резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы норма. По словам синоптика, зимние перепады погоды значительнее летних, а изменчивость обусловливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».