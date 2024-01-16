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СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США
Сюжет:

СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США

Bloomberg: Рамасвами планирует прекратить свою предвыборную кампанию в США
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами планирует прекратить свою предвыборную кампанию после того, как ранее стали известны неутешительные для бизнесмена предварительные результаты голосования в штате Айова. Об этом во вторник, 16 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Рамасвами с трудом удается вырваться из однозначных цифр в результатах голосования на уровне штата [Айова] и страны», — говорится в материале.

По информации агентства, о своих планах остановить дальнейшее участие в предвыборной гонке Рамасвами может объявить уже в ближайшее время.

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15 января телеканал NBC News предоставил данные с предварительными результатами голосования в штате Айова, где экс-президент США Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов от Республиканской партии. По информации телеканала, за политика готова проголосовать в среднем примерно половина (48%) избирателей. За второе место, как ожидается, борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. В конце гонки идут бизнесмен Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами.

Рамасвами известен радикальными заявлениями-обещаниями после своего избрания на пост. 6 января он пообещал вывести США из НАТО, а ранее, 31 декабря, и вовсе заявил о планах упразднить Федеральное бюро расследований (ФБР).

5 января издание Politico сообщало, что у Рамасвами мало шансов лично распорядиться будущим США, так как в опросах он занимает четвертое место среди претендентов-республиканцев и вряд ли победит на праймериз.

Ранее, 27 декабря, телеканал NBC обратил внимание на сокращение расходов Рамасвами на телерекламу.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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