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Бойцы ВС России пленили солдат ВCУ в ходе штурма позиций под Купянском

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Бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма их позиций на купянском направлении. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российский штурмовики без особого труда захватили опорный пункт противника, оказали помощь раненным бойцам ВСУ и отправили их в тыл.

При этом опорные пункты, блиндажи, дороги и доты были заминированы. Российским военным приходилось прорываться под плотным огнем танков и артиллерии ВСУ. Три группы заходили с трех сторон. Одна из групп находилась в тылу противника.

«Когда бойцы ВСУ поняли, что оказались в окружении, начали сдаваться», — поделился командир штурмовой группы с позывным Ларек.

По словам одного из пленных боевиков, после мобилизации его «забросили на передний край без какого-либо обучения, дали небольшое количество оружия, немного воды и еды». Поэтому они были вынуждены сидеть без какой-либо связи и отстреливаться.

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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские войска отразили атаку на купянском направлении — у Синьковки в Харьковской области, а также еще одну на краснолиманском — в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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