Минобороны РФ 16 января сообщило, что минометные расчеты 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как уточнило Минобороны ТАСС, уничтожение солдат ВСУ произошло во время их попытки прорыва на одном из участков на купянском направлении. Благодаря поддержке огнем российской группировкой войск «Запад» маневренной обороны мотострелковой роты, солдатам ВС России удалось своевременно нанести удар по противнику.

«Расчеты «кочующих» минометов [ВС РФ] заняли позиции и с помощью корректировщика обстреляли в нужный момент и уничтожили все цели», — рассказал МО РФ командир роты с позывным Терек.

Минобороны России добавило, что ВС РФ нанесли до 10 ударов по наступающим силам ВСУ.

В этот же день стало известно, что мотострелковые соединения группировки войск «Запад» ВС РФ успешно отбросили штурмовую группу 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

Ранее, 15 января, российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о том, каким образом они ведут борьбу с противником на артемовском направлении, а также показали свой досуг вне боя. На представленных кадрах можно в том числе увидеть, как военные осуществляют дистанционное минирование. Кроме того, военнослужащий с позывным Ашкинадзе показал корреспонденту часть трофейного арсенала российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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