Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
Мир
Трамп лидирует на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали очень низкое давление в Москве
Происшествия
Браконьер выловил более 1 тыс. экземпляров редкой краснокнижной рыбы
Армия
Подразделения Западной группировки ВС РФ отбросили штурмовые группы ВСУ
Мир
США осудили ракетные удары КСИР по иракскому городу Эрбилю
Мир
В Киеве рассказали о «важных сообщениях» Запада перед форумом в Давосе
Армия
Группировка «Запад» уничтожила боевиков ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти и перехвате семи беспилотников ВСУ
Недвижимость
Замоскворечье опередило районы ЦАО Москвы по темпам роста цен на первичное жилье
Мир
На Украине признали успех российских военных над ВСУ в Крынках
Культура
Стали известны лауреаты премии «Эмми»-2024
Мир
Спикер палаты представителей США приветствовал победу Трампа в Айове
Мир
СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США
Сюжет:

Группировка «Запад» уничтожила боевиков ВСУ на купянском направлении

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 16 января сообщило, что минометные расчеты 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как уточнило Минобороны ТАСС, уничтожение солдат ВСУ произошло во время их попытки прорыва на одном из участков на купянском направлении. Благодаря поддержке огнем российской группировкой войск «Запад» маневренной обороны мотострелковой роты, солдатам ВС России удалось своевременно нанести удар по противнику.

«Расчеты «кочующих» минометов [ВС РФ] заняли позиции и с помощью корректировщика обстреляли в нужный момент и уничтожили все цели», — рассказал МО РФ командир роты с позывным Терек.

Минобороны России добавило, что ВС РФ нанесли до 10 ударов по наступающим силам ВСУ.

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

В этот же день стало известно, что мотострелковые соединения группировки войск «Запад» ВС РФ успешно отбросили штурмовую группу 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

Ранее, 15 января, российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о том, каким образом они ведут борьбу с противником на артемовском направлении, а также показали свой досуг вне боя. На представленных кадрах можно в том числе увидеть, как военные осуществляют дистанционное минирование. Кроме того, военнослужащий с позывным Ашкинадзе показал корреспонденту часть трофейного арсенала российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024