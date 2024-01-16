Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов
Мир
Трамп лидирует на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали очень низкое давление в Москве
Мир
Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине в Давосе
Мир
В Белом доме назвали безрассудными и неточными удары Ирана по Эрбилю
Общество
В Москве спрогнозировали сильные колебания температуры в ближайшие дни
Экономика
Число ИП в 2023 году приросло рекордно за 17 лет
Общество
Минтруд сообщил о возможной индексации выплат с 1 февраля
Мир
Серия взрывов прогремела в сирийском Алеппо
Экономика
В РФ предложили увеличить размер потребительской корзины до 43,6 тыс. рублей
Мир
Закрытое заседание СБ ООН по Йемену пройдет 16 января
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA

Нападение стаи собак в Хабаровске

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024