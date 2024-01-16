Иранский КСИР нанес удар в Сирии по ИГИЛ в ответ на теракт у могилы Сулеймани

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) совершил удары по позициям боевиков «Исламского государства» (запрещенной в России террористической группировки) в Сирии. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

Как уточняется, нанесенные удары стали ответом на террористические атаки 3 января 2024 года в иранском Кермане.

«В ответ на недавние злодеяния террористов в Иране гвардейцы определили и уничтожили места скопления их [ИГИЛ] командиров и ключевых элементов с помощью серии ударов баллистическими ракетами», — следует из сообщения иранского ведомства.

В этот же день телеканал Al Mayadeen сообщил, что как минимум семь взрывов прогремело возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. За эти удары КСИР также взял на себя ответственность. Кроме того, стало известно, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение.

Ранее, 3 января, два взрыва прогремели вблизи кладбища в Кермане, где похоронен командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР генерал Касем Сулеймани. Заместитель губернатора Кермана Рахман Джалали квалифицировал произошедшее как теракт. По последним данным, погибли 95 человек.

Тогда же президент исламской республики Эбрахим Раиси заявил, что исполнители и руководители теракта у кладбища генерала Сулеймани будут найдены и наказаны. Произошедшее также прокомментировал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он подчеркнул, что теракт повлечет за собой жесткий ответ. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

Касем Сулеймани был убит в результате американского авиаудара 3 января 2020 года.

В Пентагоне после убийства Сулеймани заявили, что атака была санкционирована тогдашним президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Позже министр юстиции США Уильям Барр назвал убийство Сулеймани легитимным, сочтя его самообороной.