Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины и другие международные темы

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав информацию на официальном сайте.

Лидеры стран России и Индии также обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

«С удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России», — отмечено в сообщении.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и договорились о продолжении личных контактов.

На фоне стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидеры подчеркнули готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения. По словам Моди, Индия намерена всеми способами помогать реализации целей и задач председательства России.

Кроме того, в ходе телефонного разговора были затронуты и другие международные темы, в том числе ситуация вокруг Украины.

До этого, 2 января, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что хорошие отношения с Москвой важны для Нью-Дели. Он добавил, что открыто заявлял о хороших отношениях с Россией еще до встречи с президентом России Владимиром Путиным и писал об этом в своей книге.

Ранее, 27 декабря, Владимир Путин на встрече с Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что отношения России и Индии развиваются поступательно, несмотря на все сложности в мире. Кроме того, российский лидер пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди приехать в Россию в 2024 году, добавив, что ему будут рады.

Днем ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с Джайшанкаром указал, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года достигнет $50 млрд, что станет историческим рекордом. Он добавил, что в последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Дели, торгово-экономические связи двух стран стремительно развиваются.

Джайшанкар посещал Россию с визитом с 25 по 29 декабря. Анонсируя поездку, в МИД Индии подчеркнули, что проверенное годами партнерство между странами остается устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства.

7 декабря на форуме «Россия зовет!» российский лидер заявил, что премьер-министр Нарендра Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что премьера не запугать никаким давлением.