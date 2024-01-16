Группировка «Запад» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Петропавловкой
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 16 января заявил, что расчет гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петропавловки.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета противника в районах Степовой Новоселовки и Нововодяного. Кроме этого, расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием командира орудия старшего сержанта Дениса Колегина уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Петропавловки», — приводит его слова ТАСС.
Ранее, 13 января, сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. По данным Министерства обороны, пораженные объекты также создавали беспилотники.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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