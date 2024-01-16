Губернатор Гусев: ПВО отразила над Воронежем атаку БПЛА ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников (БПЛА) над Воронежем. Об этом 16 января сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По данным Гусева, по итогам поквартирного обхода число и характеристики поврежденного имущества будут уточнены, также все граждане получат помощь в самое ближайшее время. Губернатор Воронежской области подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Как сообщили «Известиям» в МЧС РФ, в многоквартирном доме в Воронеже произошло возгорание на площади 5 кв. м. Предварительно, пострадавших нет. Пожар был ликвидирован, причины возгорания в ведомстве не уточнили.

Накануне, 15 января, российские средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА над Белгородской областью.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что три украинские ракеты были сбиты средствами ПВО в регионе. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.