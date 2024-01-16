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Подразделения Западной группировки ВС РФ отбросили штурмовые группы ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 16 января сообщил, что мотострелковые соединения Вооруженных сил (ВС) РФ успешно отбросили штурмовую группу 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки Харьковской области.

«Подразделение группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшило положение по переднему краю на купянском направлении», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, как добавил Зыбинский, в результате слаженных действий российских военных противник был вынужден отойти в юго-западном направлении.

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Ранее, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении отражена атака бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР). Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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