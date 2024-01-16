ВС РФ поразили пять пунктов дислокации ВСУ на южнодонецком направлении
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 16 января сообщил, что российские военные поразили пять пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. <…> Поражены пять пунктов временной дислокации, уничтожены полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», — приводит его слова «РИА Новости».
Как отметил Гордеев, за сутки ВС РФ пресекли восемь попыток украинских боевиков усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. В результате были уничтожены два пикапа и до 30 военных.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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