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В Гидрометцентре спрогнозировали очень низкое давление в Москве

Вильфанд: в ближайшие дни в Москве будет очень низкое давление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве в течение всей рабочей недели ожидается низкое атмосферное давление с колебаниями от 730 до 740 мм ртутного столба. Об этом 16 января сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение всей рабочей недели будет достаточно низкое давление. Оно будет колебаться от очень низких значений до просто низких: от 730 до 740 мм ртутного столба», — сказал он.

Синоптик подчеркнул, что именно с циклоном связано такое низкое атмосферное давление. Также он отметил, что из-за этого в течение всей недели будет сохраняться облачность.

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В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что в Москве и Московской области под действием циклона будет сильно колебаться температура. Он связал это с тем, что циклон, центр которого на данный момент находится далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики.

Ранее, 15 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе москвичей ждет неустойчивая погода с резкими перепадами температуры и давления.

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