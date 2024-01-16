Украинцы начали использовать маскировочные костюмы при пересечении границы

Госпогранслужба Украины 15 января сообщила, что уклонисты при попытке незаконно покинуть страну пытаются пересечь государственную границу в маскировочных костюмах.

«Уклонисты стали использовать зимние маскировочные костюмы при попытке нелегально пересечь границу», — приводит заявление ведомства украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что пограничники задержали двух уклонистов в белых маскхалатах в селе Топалы в Одесской области на границе с Молдавией. При этом приобрести камуфлирующий костюм на украинских маркетплейсах можно менее чем за 1 тыс. гривен ($25).

Ранее, 13 января, сообщалось, что гражданин Молдавии предпринял попытку перевезти уклониста из Украины через Днестр на надувной лодке. Правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы, а гражданину Украины — штраф от 3400 до 8500 гривен (от $90 до $225).

Газета The Times 11 января написала, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан.

10 января в погранслужбе Украины рассказали, что по меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный 8 января заявил о готовности регулятора участвовать в дискуссии относительно банковских ограничений для уклонистов от воинской службы, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации.

2 января покинувший страну украинский уклонист Андрей рассказал об угрозах убийством, поступающих с родины. Он поделился, что смог покинуть страну за 36 часов. При этом раскрывать свое местоположение он не стал, поскольку боится быть найденным украинскими спецслужбами.

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Позже, 26 декабря, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.