Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» ликвидировали артиллерию ВСУ в зоне СВО
Минобороны России во вторник, 16 января, поделилось кадрами уничтожения самоходными гаубицами «Гиацинт-С» Центрального военного округа (ЦВО) артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
В ходе контрбатарейной борьбы расчеты орудий «Гиацинт-С» Вооруженных сил (ВС) РФ быстро провели наводку по выданным разведкой координатам и далее серией выстрелов осуществили поражение района размещения огневых средств противника. Помимо этого, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ.
Как отмечает МО РФ, после завершения обстрела позиций ВСУ артиллеристы ЦВО замаскировали свои орудия и направились в подземные укрытия.
«Наша задача — поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба подразумевает собой как раз постоянное ведение разведки, в том числе и воздушной», — рассказал старший офицер батареи с позывным Академик.
Ранее, 15 января, российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о том, каким образом они ведут борьбу с противником на артемовском направлении, а также показали свой досуг вне боя. На представленных кадрах можно в том числе увидеть, как военные осуществляют дистанционное минирование. Кроме того, военнослужащий с позывным Ашкинадзе показал корреспонденту часть трофейного арсенала российских военных.
10 января Минобороны показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» российских десантников из состава Южной группировки войск пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском. В ходе выполнения боевых задач российские десантники при помощи приборов наблюдения с тепловизором засекли колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин (ББМ) западного производства.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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