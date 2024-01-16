Эксперт назвал главную причину роста российской экономики

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко 15 января заявил, что российская экономика показывает подъем за счет запуска производственных циклов.

«Если у вас работают предприятия, если у вас запускается производственный цикл, если деньги из страны не вывозятся и на них не покупаются дачи во Франции, а идут внутрь страны и люди внутри страны потребляют, то экономика запускается», — сказал он в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

В качестве примера Клименко привел Олимпиаду в Сочи в 2014 году. По его словам, тогда говорили, что в стране не было песчаного карьера, который не отправил бы в Сочи вагон песка.

«Не важно, по какой цене возили песок, главное, что запускался цикл <…> И то, что сейчас происходит, — это классический запуск. У нас, например, даже тройники производились в Китае, а сейчас производятся у нас. А это и есть производство, которое за собой дергает еще одно производство, создает еще одно и так далее», — указал председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия укрепляется по всем направлениям, в том числе в экономике.

11 января Путин заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что страну «душат и давят со всех сторон». Он также допустил, что рост ВВП РФ за 2023 год может превысить 4%. Он подчеркнул, что падение показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого — 1,2%.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак 6 января предположил, что экономика РФ в 2024 году вырастет более чем на 2%. Этому поспособствует расширение уровня сотрудничества с азиатскими и ближневосточными странами.

До этого, 1 января, польская газета Myśl Polska указала на то, что РФ удалось выдержать все санкционные нападки со стороны западных стран, а российская экономика выстояла.