ЦАХАЛ открыла огонь по вооруженным лицам у границы с Египтом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила примерно 20 человек, в том числе вооруженных, которые пытались прорваться с территории Египта, и открыла огонь по боевикам. Об этом 16 января сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что подозреваемые пытались прорваться с территории Египта в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Ницана».

«Некоторое время назад около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с территории Египта в район границы с Израилем, прилегающий к проходу «Ницана». Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в этом районе, открыли огонь по боевикам, были зафиксированы попадания», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 13 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит войну с палестинским движением ХАМАС, пока ЦАХАЛ не станет подконтрольна граница сектора Газа с Египтом. При этом подчеркивается, что целью ЦАХАЛ являются контрольно-пропускной пункт «Рафах», а также Филадельфийский коридор.

В тот же день Нетаньяху сообщил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы, и никто не помешает Израилю добиться ее в войне против ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.