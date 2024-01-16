Синоптики пообещали москвичам снег и до –3 градусов 16 января

Облачно, осадки в виде снега, гололедица и до –3 градусов — такая погода ожидает жителей столицы во вторник, 16 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –3…–1 градус. Ночью столбики термометров опустятся до –10.

В Московской области прогнозируют от –5 до 0 градусов. Ночью может похолодать до –12.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, ночью порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

Ранее, 15 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе москвичей ждет неустойчивая погода с резкими перепадами температуры и давления.