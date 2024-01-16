Вышел четвертый сезон сериала «Настоящий детектив»

На стриминге Max состоялась премьера четвертой части популярной криминальной антологии «Настоящий детектив». Она получила подзаголовок «Ночная страна». В новом сезоне действие разворачивается на Аляске. Детективам Лиз Дэнверс и Эванджелин Наварро предстоит расследовать загадочное исчезновение сотрудников научно-исследовательской станции. Главные роли исполнили звезда триллера «Молчание ягнят» Джоди Фостер и актриса и профессиональная боксерша Кали Рейс.

Продолжение сериала вышло спустя пять лет после предыдущего. Шоураннером стала мексиканский кинорежиссер Исса Лопес. Создатель шоу Ник Пиццолатто, работавший над ним с первого по третий сезоны, ограничился ролью исполнительного продюсера. Всего в четвертом сезоне будет шесть серий. Премьера — по воскресеньям. Финальный выйдет 18 февраля. Критики высоко оценили «Ночную страну». Сезон получил 92% «свежести» на сервисе Rotten Tomatoes.

«Это даже лучше, чем переосмысление «Настоящего детектива». Это дань уважения тому, что создал Пиццолатто, и одновременно доказательство того, что сериал может процветать, если другие рассказчики получат шанс», — пишет обозреватель TIME Magazine Джуди Берман.

За что еще хвалят новый сезон, какие отсылки к первому сделали создатели и чем продолжение напоминает тайну перевала Дятлова — в материале «Известий»:

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