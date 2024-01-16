Серия взрывов прогремела в сирийском Алеппо

Шесть взрывов произошли в сирийском Алеппо. Об этом 15 января сообщил телеканал Al Mayadeen.

«В городе Алеппо прогремело шесть взрывов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар пришелся по юго-восточной части города.

Ранее, 31 декабря, израильские истребители F-16 атаковали сирийскую территорию, направив крылатые ракеты в район города Алеппо.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.