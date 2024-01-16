Врач назвала полезный для костей и суставов продукт

Врач Галина Есипова рассказала, что регулярная физическая нагрузка и сбалансированное питание играют важную роль в поддержании здоровья суставов.

В беседе с Pravda.Ru 12 января специалист отметила, что мойва может помочь в поддержании здоровья костей и суставов. По ее словам, в этой рыбе содержится масса витаминов и микроэлементов.

Есипова отметила, что регулярное употребление мойвы благотворно влияет на состояние костной ткани и суставов благодаря высокому содержанию кальция и фосфора, необходимых для минерализации костей.

Так, мойва богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая укрепление костной ткани. Кроме того, 100 г мойвы покрывают суточную потребность организма в омега-3 жирных кислотах, что, в свою очередь, снижает воспаления и способствует поддержанию здоровья суставов. Также важно для формирования крепких костей и зубов присутствие в этой рыбе фосфора. Кроме того, содержащийся в этом продукте магний играет роль в процессах регуляции нервно-мышечного сокращения, что важно для поддержания функций суставов.

Регулярное употребление мойвы может помочь снизить риск развития остеопороза и артрита.

В декабре диетолог Ольга Лушникова рассказала о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, в рыбе содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A и B12, цинк, кальций, селен, йод, железо. Регулярное наличие в рационе морепродуктов и рыбы существенно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает НСН.

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