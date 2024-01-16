Женщина погибла в результате пожара на востоке Москвы. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Вешняковская. После ликвидации пожара было обнаружено тело пожилой женщины с признаками отравления продуктами горения.

Проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибла женщина.

«В настоящее время следователи столичного СК приступили к осмотру места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 14 января, при пожаре в частном жилом доме в Брянской области погибли три человека.