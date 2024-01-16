Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 15 января выразил мнение, что мирный саммит по Украине в Швейцарии без России станет очередной тратой времени и безрезультативной инициативой.

«Мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он предполагается без участия России, — очередная бесполезная трата времени и прогнозируемо безрезультативная инициатива. Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее «дань по инерции» общезападному тренду, но всё более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что «не будет мира без того, чтобы дать слово России». И такая точка зрения далеко не единственная», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Слуцкий, «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского не имеет ничего общего с установлением реального мира. По его словам, это «мертворожденный план, который не учитывает ни мнение жителей Донбасса, ни текущую ситуацию на фронте». Слуцкий считает, что в первую очередь для проведения мирного саммита западные страны должны прекратить финансовую и военную поддержку режима Зеленского.

Ранее в этот день президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня. Помимо этого она сообщила, что обсудила с Зеленским состоявшуюся в Давосе 14 января на уровне советников по национальной безопасности четвертую встречу по украинской «формуле мира», предложенной Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Комментируя итоги этой встречи, 15 января газета The Independent указала на то, что она завершилась без существенного решения. Агентство Bloomberg также отметило, что в результате не было принято четкого плана, а украинская сторона не смогла заручиться поддержкой среди стран Глобального Юга.

Эксперты на фоне событий в Давосе отмечают, что Киев и Запад не в состоянии привлечь новых союзников как минимум потому, что в предлагаемом Украиной однобоком решении больше фарса в исполнении политической марионетки, заявили в беседе с «Известиями» политологи Василий Колташов и Андрей Кошкин.

После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Комментируя в интервью «Известиям» прошедшую в Давосе встречу, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала на то, что встреча провалилась, поскольку большинство стран перестало доверять президенту Украины. К тому же, по ее словам, боевые действия затягиваются, а Европа точно не ожидала этого. При этом Киев сейчас как бы напрягает Евросоюз и просит еще денег, а Европе совсем не хочется их добавлять.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 15 января по 19 января.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.