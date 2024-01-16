Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи

Число жертв в результате ранее произошедшего в Баку взрыва в мебельном цехе увеличилось до семи человек. Об этом в понедельник, 15 января, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

«В результате поисково-спасательных работ на месте взрыва в мебельном цехе, расположенном на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, были обнаружены и извлечены из-под завалов тела шести человек. Некоторое время назад было обнаружено и извлечено еще одно тело», — сообщило ведомство в беседе с «РИА Новости».

В этот же день стало известно, что в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку произошел взрыв, после которого начался пожар. До этого сообщалось о трех погибших и 24 пострадавших.