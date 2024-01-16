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Доля развивающихся стран в мировом ВВП превысит 60% к 2026-му

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К началу 2026 года доля развивающихся стран в мировом ВВП превысит 60%. За четверть века она вырастет на 20 п.п. Такой прогноз дает Ассоциация банков России (АБР) в информационно-аналитическом обозрении. Там отмечается: разделение мировой экономики на «ядро» и «периферию» устарело. Сейчас ситуация достигла «глобального разлома», потому что баланс сил изменился. При этом значение «большой семерки» снижается.

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Вектор мировой экономики всё больше определяют развивающиеся страны, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. Там подчеркнули: их рост в ближайшее десятилетие составит 4% в год. В то же время для развитых государств этот показатель не превысит 1,7%, а для «большой семерки» — 1,6%.

В 2023 году развивающиеся страны заняли примерно 58,8% в мировом ВВП. Наиболее весомый вклад в прирост вносят государства азиатского региона, добавил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В 2022 году Россия отказалась от прошлой экономической модели, которая была ориентирована на поставки дешевых энергоресурсов в Евросоюз «в обмен» на продукцию машиностроения и потребительские товары, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Теперь экономика России «развернулась на Восток». И это правильный выбор, потому что к 2030 году четверть мирового спроса на нефть обеспечат вместе Китай и Индия.

В 2023 году доля стран БРИКС в товарообороте России выросла в полтора раза. А с учетом расширения блока в ближайшие годы она превысит 50%, заявили в Минэке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Баланс сильных: доля развивающихся стран в мировом ВВП превысит 60% к 2026-му

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