Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате взрыва в Баку возросло до семи
Общество
Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»
Спорт
Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии FIFA
Мир
На востоке Китая археологи обнаружили более 300 древних гробниц
Мир
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву
Мир
Мадуро указал на подъем экономики России, несмотря на санкции
Мир
В МО Израиля заявили о завершении интенсивных военных действий на севере Газы
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя

Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»

0
Фото: Ведомости/ТАСС
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции автодилера «Рольф». Об этом 15 января сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что иск подан против основателя компании Сергея Петрова в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

В случае удовлетворения иска государству перейдут все акции «Рольфа», принадлежащие «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», «Рольф Тех» в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Дилерский централ: суд приговорил топ-менеджера «Рольфа»
Анатолию Кайро дали 8,5 года колонии общего режима за отправку 4 млрд рублей за рубеж

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В свою очередь, в Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным.

В тот же день в пресс-службе «Рольфа» заявили, что передача компании в управление Росимущества не отразится на ее работе.

1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф» было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

Следствие установило, что в 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.

Компания-автодилер «Рольф» (ООО «Рольф Моторс») занимается продажей автомобилей, сервисом, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024