Генпрокуратура через суд попросила отдать государству все акции «Рольфа»

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции автодилера «Рольф». Об этом 15 января сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что иск подан против основателя компании Сергея Петрова в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

В случае удовлетворения иска государству перейдут все акции «Рольфа», принадлежащие «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», «Рольф Тех» в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. В свою очередь, в Кремле этот шаг назвали экономически целесообразным.

В тот же день в пресс-службе «Рольфа» заявили, что передача компании в управление Росимущества не отразится на ее работе.

1 сентября Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года колонии по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

В 2019 году в отношении руководства крупного автодилера «Рольф» было возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Фигурантами дела стали основатель Сергей Петров, Анатолий Кайро, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия.

Следствие установило, что в 2014 году Петров и его коллеги незаконно перевели за рубеж 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности. Троим обвиняемым, за исключением Кайро, удалось уехать за границу, они объявлены в розыск.

Компания-автодилер «Рольф» (ООО «Рольф Моторс») занимается продажей автомобилей, сервисом, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.