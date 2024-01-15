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Новый корпус детской ГКБ св. Владимира в Москве откроют в 2025 году

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В Москве новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира запланировали открыть в 2025 году. Об этом в понедельник, 15 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в здании предусмотрено шесть наземный и два подземных этажа, что значительно повысит мощности детской больницы, пишет RT.

На данный момент, по словам чиновника, специалисты уже возвели монолитный каркас здания и стены. Сейчас ведется устройство сетей энергоснабжения, монтаж вентиляции, фасада, кровли, стен и перегородок, проводятся отделочные работы.

По словам Собянина, планируется создать многопрофильный комплекс — экспертный центр по лечению и диагностике детей. В здании предусмотрено девять операционных общехирургического профиля, четыре малых операционных и гибридная операционная. Оборудован корпус будет по самым современным медицинским технологиям, сообщает телеканал «360». Также предусмотрены комнаты для игр и отдыха, палаты для пребывания ребенка с матерью или самостоятельного лечения детей старшего возраста. В палатах разместят отдельные удобные кровати для мам, а также душ и телевизор, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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В декабре в Москве расширили проект социальных координаторов, специалисты приступили к работе еще в четырех столичных детских больницах. Служба социальных координаторов в детских больницах помогает при необходимости решать вопросы с документами или предоставлением мер соцподдержки, отмечает НСН.

Также в декабре сообщалось, что с 2024 года все крупные многопрофильные больницы в Москве начнут работу по новому стандарту экстренной помощи. Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки.

В ноябре в трех московских больницах появились роботы-помощники в рамках пилотного проекта. За внешний вид с кошачьими ушами и глазами их назвали робокошками. Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов и делиться полезными советами о поддержании своего здоровья, пишет Life.ru.

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