Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих

Министерство обороны России во вторник, 16 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В оборонном ведомстве сообщили, что рядовой Ростислав Агнаев, действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, выполнял задачи по вытеснению подразделений боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта.

Боевая машина, в которой находился Агнаев, попала под встречный огонь противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку, Агнаев выбрался из подбитой машины и, находясь под огнем противника, помог своим товарищам эвакуироваться в укрытие, где оказал им первую помощь и до прихода подкрепления прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия.

Прикрывая раненых, рядовой Ростислав Агнаев уничтожил троих боевиков, которые предприняли попытку захватить в плен российских мотострелков.

Также в Минобороны рассказали о подвигах гвардии старшего лейтенанта Дениса Королева. Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием Королева получил боевую задачу — нанести огневое поражение наступающему противнику с неподготовленной огневой позиции.

Совершив марш протяженностью более 15 км, командир взвода подготовил своих подчиненных к ведению огня. Боевики ВСУ обнаружили российское подразделение и начали пристрелочный огонь. Оценив обстановку, Королев принял решение не менять позиции и нанес артиллерийский удар по наступающему противнику, а затем вывел из-под обстрела свой взвод.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии старшего лейтенанта Дениса Королева и его подчиненного подразделения артиллеристы к назначенному времени заняли огневую позицию и выполнили поставленную огневую задачу, в результате которой были уничтожены наступающие украинские боевики.

Ранее, 15 января, российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о том, каким образом они ведут борьбу с противником на артемовском направлении, а также показали свой досуг вне боя. На представленных кадрах можно в том числе увидеть, как военные осуществляют дистанционное минирование. Кроме того, военнослужащий с позывным Ашкинадзе показал корреспонденту часть трофейного арсенала российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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