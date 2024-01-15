Верховная рада Украины осталась без отопления из-за аварии

Верховная рада Украины в ближайшие дни вынуждена работать без отопления из-за случившейся аварии с трубами. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками. Одна надежда на безудержную энергию коллег, которая будет нас греть», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

23 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим не подготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, а также не провел плановые работы. Как отметил Азаров, текущее состояние украинской энергетической системы не способно обеспечить выработку необходимого для страны количества тепла и электроэнергии.