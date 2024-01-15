Путепровод через МЦД-1 около Бескудниково достроят летом 2024 года

Строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 в районе станции «Бескудниково» завершат в Москве летом 2024 года. Об этом в понедельник, 15 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, конструкция должна будет соединить Северный и Северо-Восточный административные округа. Согласно планам, строительство должно быть завершено в августе, уточняет сайт aif.ru. Открытие объекта упростит подъезд к станции МЦД «Бескудниково» и уменьшит трафик на близлежащих дорогах, сообщает телеканал «360».

Также путепровод ускорит и облегчит доступ к Северо-Западной хорде, Череповецкой улице и МКАД. В целом новая дорогая сократит время в пути на 30–40 минут, избавив горожан от необходимости проезжать порядка 9 км, пишет RT.

На данный момент работы по выносу коммуникаций завершены на 80%. Строительство ведется по графику в круглосуточном режиме, отмечает НСН. Для снижения уровня шума вдоль находящихся рядом жилых домов установят защитные экраны общей протяженностью 504 м, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что за последние годы в Москве реконструировали и построили заново 22 автомобильных путепровода через железнодорожные пути, пишет сайт kp.ru. В планах на ближайшие четыре года построить еще 16 подобных объектов.

14 января в Москве завершили строительство нового дублера Боровского шоссе. Новая дорога соединила Внуковское поселение и район Ново-Переделкино. Трасса разгрузит крупную магистраль, а также улучшит транспортную доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро.

В конце декабря глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2026 годы к подмосковным дачным поселкам подведут шесть автодорог. Их общая протяженность составит 20,2 км, сообщает «Москва 24».