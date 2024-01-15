Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны

Путепровод через МЦД-1 около Бескудниково достроят летом 2024 года

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 в районе станции «Бескудниково» завершат в Москве летом 2024 года. Об этом в понедельник, 15 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, конструкция должна будет соединить Северный и Северо-Восточный административные округа. Согласно планам, строительство должно быть завершено в августе, уточняет сайт aif.ru. Открытие объекта упростит подъезд к станции МЦД «Бескудниково» и уменьшит трафик на близлежащих дорогах, сообщает телеканал «360».

Также путепровод ускорит и облегчит доступ к Северо-Западной хорде, Череповецкой улице и МКАД. В целом новая дорогая сократит время в пути на 30–40 минут, избавив горожан от необходимости проезжать порядка 9 км, пишет RT.

На данный момент работы по выносу коммуникаций завершены на 80%. Строительство ведется по графику в круглосуточном режиме, отмечает НСН. Для снижения уровня шума вдоль находящихся рядом жилых домов установят защитные экраны общей протяженностью 504 м, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что за последние годы в Москве реконструировали и построили заново 22 автомобильных путепровода через железнодорожные пути, пишет сайт kp.ru. В планах на ближайшие четыре года построить еще 16 подобных объектов.

Восточный экспресс: открыто движение по трассе М-12
Новая дорога сократила время в пути от Москвы до Казани в два раза

14 января в Москве завершили строительство нового дублера Боровского шоссе. Новая дорога соединила Внуковское поселение и район Ново-Переделкино. Трасса разгрузит крупную магистраль, а также улучшит транспортную доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро.

В конце декабря глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2024–2026 годы к подмосковным дачным поселкам подведут шесть автодорог. Их общая протяженность составит 20,2 км, сообщает «Москва 24».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024