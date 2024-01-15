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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сообщил о диагностированном у него СДВГ

Звезда «Игры престолов» Харингтон решил рассказать о проблемах со здоровьем
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Фото: Global Look Press/Imago-Images/Emmefoto via www.im
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Британский актер, звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон сообщил, что у него недавно диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). О проблемах со здоровьем он рассказал в подкасте The Hidden 20%, превью которого цитирует газета The Times.

Отмечается, что расстройство у него обнаружили в одной из реабилитационных клиник, где он пытался поправить ментальное здоровье. При этом, как правило, СДВГ выявляют еще в детском возрасте. По словам актера, он оказался в нужном месте в нужное время и ему удалось «начать новую жизнь с того момента».

Как указал Харингтон, впервые он попал в реабилитационную клинику в 2019 году, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости, но ему не понравилась методика, при которой зависимые люди обсуждают свои проблемы, сидя в кругу. В клинику, которая ему помогла, он попал через четыре года.

«Просто моя голова хочет делать всё, до чего может дотянуться», — таким образом актер описал симптомы СДВГ.

Также Харингтон добавил, что его ментальное состояние ухудшилось после съемок в «Игре престолов», когда актера и его персонажа Джона Сноу стали активно обсуждать в Сети. Актер подчеркнул, что особенно его задевали унизительные комплименты, авторы которых видели в нем только «красавчика из сериала».

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Ранее, 10 мая, кандидат медицинских наук, врач-невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что привычка отвлекаться и не доводить начатое до конца может быть признаком СДВГ. По ее словам, этот синдром является психоневрологическим расстройством, а не особенностью характера.

1 марта профессор Леонид Чутко сообщил, что главным симптомом СДВГ является невнимательность, а не чрезмерная активность. Он отметил, что существует несколько типов СДВГ и в некоторых случаях гиперактивность вообще не проявляется. При этом проблемы с внимательностью и сосредоточением присущи всем типам этого заболевания.

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