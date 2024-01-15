Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Сюжет:

В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов из-за непогоды на Маврикии

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/kolbert-press/Christian Ko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Циклон «Белал», пришедший на остров Маврикий, не повлиял на отдых находящихся там российских туристов, забронированные туда туры также никто не отменяет. Об этом 15 января сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Циклон «Белал» в Индийском океане <…> пока не оказал существенного влияния на отдых российских туристов на этом тропическом острове: клиенты туроператоров находятся в отелях, в безопасности. Туроператоры пока не получают жалоб от туристов», — указано в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

При этом аэропорт на острове пока закрыт на прилет и вылет до улучшения погоды, рассказала директор департамента рекламы и PR АТОР Анна Филатовская. Туроператор PAC Group в свою очередь отметил, что принимающие компании готовы при необходимости оказывать активное содействие туристам. Там указали, что несмотря на циклон, запросы на туры на Маврикий поступают.

На сайте АТОР добавляется, что турпоток россиян на остров Маврикий за I полугодие 2023 года уже на 27,7% превысил показатели того же периода 2019 года. Поэтому в связи с очевидным ростом спроса на данное люксовое экзотическое направление, туроператоры формируют туда новые программы.

Островов везение: спрос на туры на Мальдивы и в Доминикану вырос в разы
Что способствует ажиотажу и как долго он продлится

Ранее в этот день местная газета Le Mauricien сообщила, что набережная столицы Маврикия города Порт-Луи оказалась затоплена после обрушившегося циклона. Метеорологическая служба острова накануне объявила повышенный уровень опасности из-за приближения «Белала», который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где погиб один человек.

До этого, 14 января, власти французского острова Реюньон призвали население оставаться дома из-за приближающегося циклона, который несет ураган. Синоптики Météo France прогнозируют, что циклон Белал может «оставить след в истории острова Реюньон». Скорость ветра может превышать 200 км/ч на побережье и 250 км/ч и более на высотах острова, отметили эксперты.

В прошлый раз сильнейший ураган бушевал на острове в 2014 году. Тогда из-за циклона Бежиза начался ураган, который оставил без электричества 130 тыс. квартир, а 25% домов без водоснабжения

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024