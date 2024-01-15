В АТОР заявили об отсутствии жалоб от туристов из-за непогоды на Маврикии

Циклон «Белал», пришедший на остров Маврикий, не повлиял на отдых находящихся там российских туристов, забронированные туда туры также никто не отменяет. Об этом 15 января сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Циклон «Белал» в Индийском океане <…> пока не оказал существенного влияния на отдых российских туристов на этом тропическом острове: клиенты туроператоров находятся в отелях, в безопасности. Туроператоры пока не получают жалоб от туристов», — указано в сообщении ассоциации в Telegram-канале.

При этом аэропорт на острове пока закрыт на прилет и вылет до улучшения погоды, рассказала директор департамента рекламы и PR АТОР Анна Филатовская. Туроператор PAC Group в свою очередь отметил, что принимающие компании готовы при необходимости оказывать активное содействие туристам. Там указали, что несмотря на циклон, запросы на туры на Маврикий поступают.

На сайте АТОР добавляется, что турпоток россиян на остров Маврикий за I полугодие 2023 года уже на 27,7% превысил показатели того же периода 2019 года. Поэтому в связи с очевидным ростом спроса на данное люксовое экзотическое направление, туроператоры формируют туда новые программы.

Ранее в этот день местная газета Le Mauricien сообщила, что набережная столицы Маврикия города Порт-Луи оказалась затоплена после обрушившегося циклона. Метеорологическая служба острова накануне объявила повышенный уровень опасности из-за приближения «Белала», который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где погиб один человек.

До этого, 14 января, власти французского острова Реюньон призвали население оставаться дома из-за приближающегося циклона, который несет ураган. Синоптики Météo France прогнозируют, что циклон Белал может «оставить след в истории острова Реюньон». Скорость ветра может превышать 200 км/ч на побережье и 250 км/ч и более на высотах острова, отметили эксперты.

В прошлый раз сильнейший ураган бушевал на острове в 2014 году. Тогда из-за циклона Бежиза начался ураган, который оставил без электричества 130 тыс. квартир, а 25% домов без водоснабжения