В Москве опубликован график проверки газовых плит в домах в 2024 году

График планового техобслуживания газового оборудования на 2024 год опубликовали в Москве. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда проводится специалистами центра городского хозяйства столицы каждый год. Работа эта находится на особом контроле.

По словам Бирюкова, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Все выявленные нарушения оперативно устраняются, проводится инструктаж с жителями, также им выдают специальные памятки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В столице, по словам чиновника, на данный момент свыше 1,8 млн семей пользуются газовыми плитами, пишет RT. Для их безопасной эксплуатации важно своевременно проверять их состояние, сообщает телеканал «360».

Актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО «Мосгаз» или с помощью Telegram-бота. В сервисе также можно подписаться на уведомления, которые придут в мессенджер или на электронную почту за неделю и за сутки до проверки, уточняет «Москва 24».

Как сообщает сайт aif.ru, сотрудники АО «Мосгаз» никогда не приходят без предупреждения. По просьбе жителя они обязаны предъявить удостоверение с актуальным сроком действия, с фото и печатью с фирменной голограммой.

В октябре Бирюков отмечал, что в среднем газовая плита служит 10–12 лет, после чего изнашиваются газовые краны, а также деформируются рассекатели горелок и нарушается теплоизоляция духовки. В такой ситуации необходимо заменить оборудование. Ответственность за это лежит на собственнике жилья.