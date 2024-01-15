Акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию на остров Русский

Акционеры TCS Group (головная структура Тинькофф банка) на внеочередном собрании одобрили редомициляцию группы с Кипра в российский специальный административный район на остров Русский. Об этом говорится в сообщении компании от 15 января.

«Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации. <…> Начиная с даты редомициляции местом нахождения компании будет и является... остров Русский, городской округ Владивосток, Приморский край, Россия», — указано в сообщении.

Также в документе заявлено об изменении в названии компании.

О том, что компания планирует сменить юрисдикцию Кипра, стало известно в ноябре 2023 года.

В ноябре в центре Москвы на Грузинском Валу открылась новая штаб-квартира «Тинькофф», созданная по концепции «город в городе». Штаб-квартира Tinkoff Space расположилась в бизнес-центре AFI Square. Компания заняла две высотные башни Б1 и Б2 общей площадью 90 тыс. кв. м. По словам председателя правления «Тинькофф» Станислава Близнюка, количество сотрудников компании активно растет. На сегодняшний день работников уже более 70 тыс.

Тогда же «Тинькофф» объявил о выходе на рекламный рынок в качестве самостоятельного игрока. Компания будет продавать рекламу в B2B2C-формате. «Тинькофф» также планирует в 2024 году автоматизировать продажи рекламы, нацеленной на около 40 млн клиентов экосистемы.