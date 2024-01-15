Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому запрещаются к распространению вакансии «только для славян». Об этом 15 января сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Столичный суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети «ВКонтакте» о вакансиях, открытых «только славянам», запрещенными к распространению. Дорогомиловский районный суд города Москвы удовлетворил административные исковые заявления прокуратуры Западного административного округа города Москвы», — сказано в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что в данных объявлениях была выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку, что запрещено на законодательном уровне.
В незамещенных должностях «только славянам» предлагалась работа на стройке, в пекарне, а также в магазине одежды.
В декабре 2021 года сервис по сделкам с недвижимостью ЦИАН запретил публиковать дискриминирующие по ряду признаков объявления. Указывалось, что описание не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание), например «рассмотрим только славян».