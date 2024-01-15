В Москве за год обновили 13 коммуникационных коллекторов

За 2023 год в Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммунальщики регулярно проводят запланированную работу по поддержанию в пригодном состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Обновление таких объектов в положенные сроки позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации, а также обеспечить сохранность коммуникаций, сообщает телеканал «360».

«В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы», — рассказал Бирюков.

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства на данный момент обновили коллекторы в ЦАО, ЮЗАО, ЗАО и ЗелАО, пишет RT. В порядок привели разрушенные слои бетона, а также ходовые дорожки, наладили дренажные системы, провели гидроизоляцию строительных конструкций.

Кроме этого, специалисты заменили технологические и кабельные металлоконструкции, а также обновили голосовую связь и охранно-пожарную сигнализацию, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, были установлены новые системы оповещения и управления эвакуацией, контроля уровня воды и температуры, пишет «Москва 24».

Как отмечает РИАМО, московские коллекторы представляют собой уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России по разветвленности, компактности коммуникаций и протяженности, которая составляет свыше 800 км.

В декабре в Новой Москве завершили реконструкцию канализационно-насосной станции «Щапово». Специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения после присоединения к столице новых территорий. Было выявлено несколько проблемных мест, после чего было решено провести модернизацию, отмечает сайт kp.ru.