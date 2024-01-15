Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны

В Москве за год обновили 13 коммуникационных коллекторов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За 2023 год в Москве обновили 13 коммуникационных коллекторов. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммунальщики регулярно проводят запланированную работу по поддержанию в пригодном состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Обновление таких объектов в положенные сроки позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации, а также обеспечить сохранность коммуникаций, сообщает телеканал «360».

«В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы», — рассказал Бирюков.

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства на данный момент обновили коллекторы в ЦАО, ЮЗАО, ЗАО и ЗелАО, пишет RT. В порядок привели разрушенные слои бетона, а также ходовые дорожки, наладили дренажные системы, провели гидроизоляцию строительных конструкций.

Кроме этого, специалисты заменили технологические и кабельные металлоконструкции, а также обновили голосовую связь и охранно-пожарную сигнализацию, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, были установлены новые системы оповещения и управления эвакуацией, контроля уровня воды и температуры, пишет «Москва 24».

Как отмечает РИАМО, московские коллекторы представляют собой уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России по разветвленности, компактности коммуникаций и протяженности, которая составляет свыше 800 км.

Мечта у дома: в РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья
Активизирует ли это строительство малоэтажных поселков и как скажется на ценах

В декабре в Новой Москве завершили реконструкцию канализационно-насосной станции «Щапово». Специалисты комплекса городского хозяйства провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения после присоединения к столице новых территорий. Было выявлено несколько проблемных мест, после чего было решено провести модернизацию, отмечает сайт kp.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024