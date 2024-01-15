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В посольстве РФ подчеркнули недопустимость развития эскалации в Йемене

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Фото: REUTERS/US Central Command
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Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров в понедельник, 15 января, провел встречу с главой йеменского МИДа Ахмедом Авадом бен Мубараком и указал на недопустимость развития эскалации в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Йемене с акцентом на необходимость продолжения активных усилий по поиску мирного политического решения конфликта.

«Со своей стороны, российский временный поверенный в делах подчеркнул необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене и прилегающих акваториях», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Во время переговоров Кудров указал, что рост напряженности «может перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании».

Кроме того, стороны подробно обсудили обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в секторе Газа.

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Ранее в понедельник центральное командование США заявило о ракетном ударе йеменских хуситов по американскому сухогрузу в Аденском заливе. Отмечалось, что речь идет о судне Gibraltar Eagle компании Eagle Bulk. В британской компании по управлению морскими рисками Ambrey отметили, что атака была «направлена ​​против интересов США в ответ на военные удары США по позициям хуситов в Йемене».

В этот же день сообщалось, что эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем в районе побережья Ходейды. Тогда же высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил американцам и их союзникам стратегическим поражением. Он указал на то, что народ Йемена и его лидеры полностью готовы к прямой, тотальной войне с США и к защите палестинцев в конфликте с Израилем.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ответ на это в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер

Повторная атака США на позиции хуситов в Йемене произошла на следующий день, 13 января. В Пентагоне целью ее назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными.

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