Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Сюжет:

Захарова указала на неадекватность главы МИД Украины Кулебы

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bernd Elmenthaler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неадекватность представителей киевских властей является широко известным фактом. Об этом 15 января заявила «Известиям» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщившего в интервью о желании ударить своего российского коллегу Сергея Лаврова по лицу.

«Неадекватность представителей киевского режима — широко известный факт. В этом, собственно, и проблема: необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги. Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД?» — указала дипломат.

Свое заявление глава украинского ведомства сделал ранее в этот день в разговоре с журналистами, рассказав о том, как сложно у него проходили переговоры с главой МИД РФ в Турции.

«Самые трудные переговоры — те, где хочется заехать собеседнику по лицу, что у меня было два-три раза. Одни из таких переговоров — с Лавровым в Анталье весной 2022 года», — отметил он в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

В марте 2022 года глава МИД Украины назвал переговоры с Лавровым в Анталье сложными. По словам украинского министра, тогда обсуждались гуманитарные коридоры и вопрос прекращения огня «хотя бы на 24 часа». Кулеба добавил, что Украина не намерена выполнять требования России, но выразил надежду на продолжение переговоров.

Хам себе враг: Кулеба резко ответил министру Германии из-за ракет
В Киеве уверены, что Берлин в итоге поставит Taurus Украине

До этого, в конце ноября, официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что Кулеба будет бойкотировать встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Македонии из-за того, что в ней примет участие глава российского ведомства Лавров. Николенко также добавил, что Россия якобы пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.

1 декабря Лавров по итогам встречи заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, покинувшие мероприятия СМИД ОБСЕ, просто струсили, поскольку боятся честного разговора, когда у других людей есть для этого все факты на руках. Глава МИД РФ добавил, что на официальном мероприятии не было также глав МИД Украины, Польши и стран Прибалтики.

Позже, в январе, директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен указал, что военный и экономический баланс в украинском конфликте сместился в пользу России, и переломить эту тенденцию уже не представляется возможным. Такая ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это вполне реально, указал он.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024