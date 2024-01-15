Захарова указала на неадекватность главы МИД Украины Кулебы
Неадекватность представителей киевских властей является широко известным фактом. Об этом 15 января заявила «Известиям» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщившего в интервью о желании ударить своего российского коллегу Сергея Лаврова по лицу.
«Неадекватность представителей киевского режима — широко известный факт. В этом, собственно, и проблема: необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги. Может, ему в бои без правил надо было, а не в МИД?» — указала дипломат.
Свое заявление глава украинского ведомства сделал ранее в этот день в разговоре с журналистами, рассказав о том, как сложно у него проходили переговоры с главой МИД РФ в Турции.
«Самые трудные переговоры — те, где хочется заехать собеседнику по лицу, что у меня было два-три раза. Одни из таких переговоров — с Лавровым в Анталье весной 2022 года», — отметил он в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».
В марте 2022 года глава МИД Украины назвал переговоры с Лавровым в Анталье сложными. По словам украинского министра, тогда обсуждались гуманитарные коридоры и вопрос прекращения огня «хотя бы на 24 часа». Кулеба добавил, что Украина не намерена выполнять требования России, но выразил надежду на продолжение переговоров.
До этого, в конце ноября, официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что Кулеба будет бойкотировать встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Македонии из-за того, что в ней примет участие глава российского ведомства Лавров. Николенко также добавил, что Россия якобы пытается разрушить ОБСЕ и блокировать консенсус по основным вопросам повестки дня организации.
1 декабря Лавров по итогам встречи заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, покинувшие мероприятия СМИД ОБСЕ, просто струсили, поскольку боятся честного разговора, когда у других людей есть для этого все факты на руках. Глава МИД РФ добавил, что на официальном мероприятии не было также глав МИД Украины, Польши и стран Прибалтики.
Позже, в январе, директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен указал, что военный и экономический баланс в украинском конфликте сместился в пользу России, и переломить эту тенденцию уже не представляется возможным. Такая ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это вполне реально, указал он.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.