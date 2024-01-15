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Пентагон подтвердил попадание ракеты хуситов в судно у берегов Йемена

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Противокорабельная ракета, которую запустили йеменские мятежники-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», действительно поразила американский сухогруз под флагом Маршалловых Островов. Это 15 января официально подтвердило центральное командование Вооруженных сил США.

Отмечается, что в результате произошедшего в Красном море никто не пострадал. Ракета была запущена с территории на севере страны, которая находится под контролем шиитского движения.

«Около 16:00 по времени Саны (совпадает с мск. — Ред.) хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету и поразили M/V Gibraltar Eagle — принадлежащий и эксплуатируемый США контейнеровоз», — указало ведомство в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что командование судна не сообщило о каком-то значительном ущербе, оно продолжает свой путь. Также известно, что в 14:00 по местному времени ВС США зафиксировали запуск противокорабельной ракеты в сторону судоходных маршрутов на юге Красного моря. Ракета упала на территории Йемена, пострадавших нет.

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Ранее 15 января сообщалось, что хуситы нанесли удар баллистической ракетой по американскому сухогрузу в Аденском заливе у берегов Йемена. Агентство морских торговых операций Великобритании уточнило, что удар произошел на расстоянии 95 морских миль (176 км) к юго-востоку от Адена.

В тот же день эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем в районе побережья Ходейды. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. В свою очередь, высокопоставленный лидер хуситов Али аль-Кахум пригрозил американцам и их союзникам стратегическим поражением.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией удары по Йемену.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия назвала удары США и Великобритании по Йемену нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что данная атака является угрозой миру и безопасности.

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