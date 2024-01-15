Политолог объяснил призыв Швейцарии обсуждать с РФ урегулирование на Украине

Призыв главы МИД Швейцарии пригласить Россию к урегулированию ситуации на Украине связан с нейтральным статусом этой страны, который позволяет проявлять некоторую самостоятельность. Таким образом 15 января оценил «Известиям» соответствующее предложение директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Швейцария является, во-первых, хозяйкой давосских мероприятий, а во-вторых, нейтральной страной — поэтому может себе позволить выступать не в духе тех государств, которые, как рабы, выстроились у приемной Вашингтона, и раскрывают рот только по команде, и говорят только то, что им велят», — отметил политолог.

По его оценке, Австрия и Швейцария могут позволить себе немного больше свободы в сравнении с другими союзниками США, хотя данная свобода всё равно имеет ограничения.

Заявление главы швейцарского МИДа Данилин назвал одной из немногих попыток показать Украине, что отстаивание американо-британских интересов не в интересах европейских стран. Сейчас неясно, будет ли данный сигнал принят украинской стороной, но сам факт его появления является позитивным знаком, считает эксперт.

О том, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил накануне в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», которая прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе.

Британская газета The Independent позже сообщила, что встреча завершилась без существенного решения. Агентство Bloomberg также отметило, что в результате не было принято четкого плана, а украинская сторона не смогла заручиться поддержкой среди стран Глобального Юга.

По завершении мероприятия высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Комментируя указанную информацию, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал встречу разговорами ради разговоров. По его словам, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.