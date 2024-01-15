Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км

Главную городскую елку начали разбирать в Рязани

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Рязани на площади Ленина рабочие приступили к демонтажу главной городской елки. Ее высота составляет 22 м.

Специалисты начали с нижнего яруса, сообщает РИА «7 новостей». Когда работы завершатся, не уточняется.

Устанавливать новогодние ели в городе начали еще в конце ноября. Главную из них, установленную как раз на площади Ленина, дирекция благоустройства города собирала с 29 ноября.

В свою очередь, в администрации Торгового городка рассказали 62INFO.ru, что украшения, установленные на территории, начнут снимать только 29 января. Всего для создания праздничной атмосферы там разместили 160 новогодних деревьев и других элементов, связанных с Годом семьи.

Ранее онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, что четверть (23%) россиян держит квартиру украшенной после новогодних праздников от двух недель до месяца. Еще 22% убирают новогодний декор спустя 12–14 дней, 12% — через 1–3 дня, 10% — через неделю, а 9% — через 3–5 дней.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024