Главную городскую елку начали разбирать в Рязани

В центре Рязани на площади Ленина рабочие приступили к демонтажу главной городской елки. Ее высота составляет 22 м.

Специалисты начали с нижнего яруса, сообщает РИА «7 новостей». Когда работы завершатся, не уточняется.

Устанавливать новогодние ели в городе начали еще в конце ноября. Главную из них, установленную как раз на площади Ленина, дирекция благоустройства города собирала с 29 ноября.

В свою очередь, в администрации Торгового городка рассказали 62INFO.ru, что украшения, установленные на территории, начнут снимать только 29 января. Всего для создания праздничной атмосферы там разместили 160 новогодних деревьев и других элементов, связанных с Годом семьи.

Ранее онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, что четверть (23%) россиян держит квартиру украшенной после новогодних праздников от двух недель до месяца. Еще 22% убирают новогодний декор спустя 12–14 дней, 12% — через 1–3 дня, 10% — через неделю, а 9% — через 3–5 дней.