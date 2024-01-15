Свастику нарисовали рядом со старейшим мемориалом жертвам холокоста в США

В США рядом с самым старым в стране мемориалом жертвам холокоста вандалы нарисовали свастику. Как сообщает телерадиокомпания ABC News в понедельник, 15 января, по факту инцидента полиция начала проверку.

«Полиция начала расследование о вандализме по факту нанесения свастики на стену рядом с мемориалом холокоста в Филадельфии в минувшие выходные», — сказано в материале.

Как сообщили местные власти, символ, который использовался нацистской Германией, размером примерно два на два фута (примерно 0,6 на 0,6 м), нанесенный зеленой аэрозольной краской, был обнаружен накануне, 14 января, на стене, прилегающей к Мемориальной площади холокоста Горовица-Вассермана рядом с бульваром Бена Франклина, в нескольких кварталах от мэрии.

По словам официальных лиц, на видеозаписи с камер наблюдения, установленных на мемориале, запечатлен мужчина в черной маске и темной куртке с полосой на груди, который нанес этот символ на стену комплекса в ночь на воскресенье. Позднее в тот же день символ был удален.

Памятник Горовица-Вассермана был установлен в США в 1964 году, а в 2018-м был реконструирован с добавлением новых образовательных и культурных объектов.

6 января в Болгарии на стенах синагоги в Софии вандалы расклеили плакаты с фотографией лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его некрологом. Районная прокуратура Софии начала проверку по факту произошедшего. При этом, как сообщил председатель духовного совета Израиля в Болгарии Максим Дельчев, подобные антисемитские акции происходят в стране регулярно. По его словам, неизвестные бросают в синагогу камни и рисуют нацистские символы на ее стенах. Однако правоохранителями не было возбуждено ни одного уголовного дела на тему антисемитизма, подчеркнул Дельчев.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что в Германии неизвестные осквернили на кладбище в Гамбурге могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, нанеся на нее свастику. Отмечалось, что компетентные органы начали расследование инцидента.