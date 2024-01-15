Реклама
Прямой эфир
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км

Свастику нарисовали рядом со старейшим мемориалом жертвам холокоста в США

ABC News: в Филадельфии рядом с памятником жертвам холокоста нарисовали свастику
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США рядом с самым старым в стране мемориалом жертвам холокоста вандалы нарисовали свастику. Как сообщает телерадиокомпания ABC News в понедельник, 15 января, по факту инцидента полиция начала проверку.

«Полиция начала расследование о вандализме по факту нанесения свастики на стену рядом с мемориалом холокоста в Филадельфии в минувшие выходные», — сказано в материале.

Как сообщили местные власти, символ, который использовался нацистской Германией, размером примерно два на два фута (примерно 0,6 на 0,6 м), нанесенный зеленой аэрозольной краской, был обнаружен накануне, 14 января, на стене, прилегающей к Мемориальной площади холокоста Горовица-Вассермана рядом с бульваром Бена Франклина, в нескольких кварталах от мэрии.

По словам официальных лиц, на видеозаписи с камер наблюдения, установленных на мемориале, запечатлен мужчина в черной маске и темной куртке с полосой на груди, который нанес этот символ на стену комплекса в ночь на воскресенье. Позднее в тот же день символ был удален.

Памятник Горовица-Вассермана был установлен в США в 1964 году, а в 2018-м был реконструирован с добавлением новых образовательных и культурных объектов.

«В 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит»
Владимир Путин вспомнил тему холокоста на заседании оргкомитета «Победа» и поддержал создание национального центра исторической памяти

6 января в Болгарии на стенах синагоги в Софии вандалы расклеили плакаты с фотографией лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его некрологом. Районная прокуратура Софии начала проверку по факту произошедшего. При этом, как сообщил председатель духовного совета Израиля в Болгарии Максим Дельчев, подобные антисемитские акции происходят в стране регулярно. По его словам, неизвестные бросают в синагогу камни и рисуют нацистские символы на ее стенах. Однако правоохранителями не было возбуждено ни одного уголовного дела на тему антисемитизма, подчеркнул Дельчев.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что в Германии неизвестные осквернили на кладбище в Гамбурге могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, нанеся на нее свастику. Отмечалось, что компетентные органы начали расследование инцидента.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024