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Очень странное дело: в «Настоящем детективе» расследуют пропажу ученых

Четвертый сезон сериала вышел спустя пять лет
Фото: HBO
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Премьера новой части криминальной франшизы «Настоящий детектив» состоялась 14 января. Главную роль в нем исполнила Джоди Фостер, а в паре с ней — Кали Рейс, актриса и профессиональный боксер. Действие разворачивается на Аляске, где с научно-исследовательской станции при загадочных обстоятельствах исчезает группа ученых. За что критики высоко оценили продолжение и чем оно напоминает тайну перевала Дятлова — в материале «Известий». Осторожно, спойлеры!

Арктический ужас

Темной-темной ночью в темном-темном городе с темным-темным прошлым происходит что-то тоже темное, но неясно, криминальное оно или сверхъестественное. Так начинается четвертый сезон «Настоящего детектива», который получил подзаголовок «Ночная страна». Премьера первого эпизода состоялась 14 января — спустя целых пять лет после выхода предыдущего сезона и десять после первого.

Завязка напоминает классический ужастик про зомби. На небольшой городок на Аляске опускается полярная ночь. В это время на исследовательской станции неподалеку, где работает международная группа ученых, начинает происходить что-то странное: один из сотрудников бьется в конвульсиях, а потом зловеще возвещает: «Она пробудилась». Спустя несколько дней снабженец, доставляющий продовольствие, обнаруживает, что ученые бесследно исчезли (хотя их телефоны и даже обувь на месте), но не замечает странную фигуру, которая пробегает в этот момент в темном коридоре. Ожидания, что вот-вот из-за угла на бедолагу набросится обезумевший от какого-нибудь вируса человек, не оправдываются. В первой серии скорее больше мистики: мерцающие лампы, помехи и странные голоса в телефоне, загадочные совпадения и знаки. Но «Настоящий детектив» — всё же не мистический триллер, а криминальная антология, поэтому, вероятно, от следующих серий стоит ждать рационального объяснения всему таинственному.

Фото: HBO

В отличие от предыдущих сезонов, в четвертом доминируют женщины. Распутывать клубок предстоит детективам Лиз Дэнверс, которую сыграла легенда кино Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Мэверик»), и Эванджелин Наварро в исполнении актрисы и профессионального боксера Кали Рейс. Коллеги друг от друга, мягко сказать, не в восторге из-за конфликта в прошлом. У каждой, как, впрочем, и у остальных немногочисленных жителей городка, есть скелеты в шкафу. Их немало у полицейского Хэнка (Джон Хоукс), который ждет невесту из Владивостока, а дома почему-то прячет кипу дел. У местной жительницы Роз в исполнении Фионы Шоу (зритель помнит актрису по роли тети Гарри Поттера), которой мерещится призрак. Он приводит ее к вмерзшим в лед телам, вероятно, тех самых пропавших ученых с застывшими искаженными ужасом лицами.

Как сообщает Vanity Fair, сезон вдохновлен реальными историческими событиями — тайной перевала Дятлова, а также загадкой «Марии Целесты», американского корабля XIX века, экипаж которого исчез с судна. Съемки проходили не на Аляске, а в Исландии, впрочем, это не нарушает ощущения достоверности. Создатели передали мрачную атмосферу длинной холодной ночи в одновременно безграничных ледяных пустынных пейзажах и будто замкнутом в них небольшом городке.

Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Фото: HBO

Шоураннером «Ночной страны» стала мексиканская писательница и кинематографист Исса Лопес. Создатель сериала Ник Пиццолато в этот раз ограничился ролью исполнительного продюсера. При этом в новом сезоне есть очевидная отсылка к первому. Героиня Фостер выкладывает фото в форме спирали — такой символ появляется в первом сезоне на спине жертвы. Есть знак в «Ночной стране» и на лбу одного из замерзших мужчин.

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«Ведро ледяной воды на слабеющую франшизу»

Зарубежные критики преимущественно позитивно оценили «Ночную страну». Она получила 92% положительных рецензий по данным Rotten Tomatoes. Многие сходятся во мнении, что он наиболее близок к дебютному сезону с Вуди Харрельсоном и Мэттью Макконахи, чей дуэт задал планку десять лет назад, в то время как второй и третий сезоны считают не столь успешными. Обозреватель Time Джуди Берман сравнивает «Ночную страну» с ведром ледяной воды, окатившим слабеющую франшизу.

Фото: HBO

«Это даже лучше, чем переосмысление «Настоящего детектива». Это дань уважения тому, что создал Пиццолатто, и одновременно доказательство того, что сериал может процветать, если другие рассказчики получат шанс», — пишет Берман.

За актерский состав сериал тоже хвалят. Впрочем, «Настоящий детектив» всегда славился сильным кастом. Во втором сезоне снялись Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Винс Вон. Звездой третьего стал двукратный лауреат «Оскара» Махершала Али.

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«Есть приятный контраст между Фостер, ветераном, исполняющим свою самую значимую роль за последние годы, и Рейс, чья откровенная энергичность противоречит ее недавнему переходу в актерскую профессию. И роли, и исполнение дополняют друг друга. Впервые со времен Харрельсона и Макконахи в «Настоящем детективе» появились два по-настоящему равных исполнителя главных ролей», — пишет Элисон Херман из Variety.

В то же время Дэн Файнберг из The Hollywood Reporter считает, что «Ночная страна» выглядит урезанной в ключевых моментах и лишенной возможности по-настоящему проникнуться историей. А обозреватель The New York Times Майк Хейл пишет, что для него то, как Фостер удается заставить Дэнверс казаться человеком, — загадка большая, чем люди, застывшие во льду.

Фото: HBO

Согласиться или нет с этим пока сложно, так как в Сети есть всего один дебютный эпизод. Остальные пять будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Но интригующим первый эпизод с его зловещей и полной загадок атмосферой назвать определенно можно.

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