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Эксперт назвал причиной поездки Залужного под Харьков страх потерять регион

Аналитик Меркурис: Залужный поехал под Харьков из-за страха потерять регион
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Фото: commons.wikimedia.org
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и другие представители минобороны страны срочно провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российские военные возьмут под контроль регион, где обстановка складывается не в пользу украинских сил. Об этом 15 января заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать», — сказал он.

Он указал, что несколько дней назад в этом регионе прошла встреча Залужного и руководства украинской армии. Там также присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

По мнению Меркуриса, участники встречи находятся в плохих отношениях, но им пришлось провести собрание. Эксперт отметил, что обстановка в Харьковской области сложилась не в пользу ВСУ, генералы украинских войск пока не понимают, какие меры принять для того, чтобы исправить свое положение на линии боевого соприкосновения.

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Ранее, 11 января, Меркурис заявил, что НАТО было шокировано последствиями ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины. По его словам, Киеву было поставлено более трети всех зенитных ракет альянса.

6 января британский аналитик обратил внимание на то, что массированные удары российских военных по объектам украинской армии вызвали паническую истерику у Залужного. Так он прокомментировал выступление украинского главкома в Верховной раде, в котором тот эмоционально пожаловался на тяжелое положение ВСУ.

С конца декабря ВС РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове. 2 января российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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