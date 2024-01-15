Эксперт назвал причиной поездки Залужного под Харьков страх потерять регион

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и другие представители минобороны страны срочно провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российские военные возьмут под контроль регион, где обстановка складывается не в пользу украинских сил. Об этом 15 января заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале The Duran.

«Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать», — сказал он.

Он указал, что несколько дней назад в этом регионе прошла встреча Залужного и руководства украинской армии. Там также присутствовали министр обороны Украины Рустем Умеров и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

По мнению Меркуриса, участники встречи находятся в плохих отношениях, но им пришлось провести собрание. Эксперт отметил, что обстановка в Харьковской области сложилась не в пользу ВСУ, генералы украинских войск пока не понимают, какие меры принять для того, чтобы исправить свое положение на линии боевого соприкосновения.

Ранее, 11 января, Меркурис заявил, что НАТО было шокировано последствиями ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины. По его словам, Киеву было поставлено более трети всех зенитных ракет альянса.

6 января британский аналитик обратил внимание на то, что массированные удары российских военных по объектам украинской армии вызвали паническую истерику у Залужного. Так он прокомментировал выступление украинского главкома в Верховной раде, в котором тот эмоционально пожаловался на тяжелое положение ВСУ.

С конца декабря ВС РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове. 2 января российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.