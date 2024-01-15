Крещенские купели оборудовали в Псковской области

В Псковской области готовятся к крещенским купаниям. В Великих Луках купель оборудовали около лодочной станции на Краснофлотской набережной.

Для псковичей купель по традиции откроют на реке Великой рядом с Мирожским монастырем. В Псковском районе места для крещенских купаний появятся в Логозовской волости, в деревне Камно; в Тямшанской волости, в деревне Бабаево, на карьере Выбуты; в Торошинской волости, в деревне Крипецкое-1, на территории Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря.

Псковское агентство информации уточняет, что крещенские купания пройдут с 20 часов 18 января до 14 часов 19 января. На это время ограничат движение на ряде улиц. Исключение сделают для специального транспорта и техники, обеспечивающей проведение мероприятия.

Псковская лента новостей, в свою очередь, пишет, что глава Пскова Борис Елкин подписал распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний. В частности, настилы для выхода на лед и лестницы должны быть оборудованы поручнями, над водой и под водой необходимо установить ограждения.

Также в районе купелей будут организованы временный спасательный пост и дежурство бригады скорой помощи, а также палатки для переодевания и обогрева, горячий чай. Участки осветят, установят туалеты. Сотрудники полиции и дружинники будут следить за порядком.

Праздник Крещения Господня верующие отмечают 19 января. Встречать его начинают в Крещенский сочельник. Купание начинается вечером 18 января, после завершения вечерней службы в церкви.