Первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тверской области

В Тверской области зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом A (H3N2). Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора региона.

Всего за первую неделю 2024 года к врачам обратились 2,3 тыс. человек с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Недельный эпидемический порог не превышен. Помимо гонконгского гриппа в регионе циркулируют риновирусы, бокавирусы и метапневмовирусы.

Прививки от гриппа поставили больше 564 тыс. жителей Тверской области. В Роспотребнадзоре отмечают, что для профилактики заболевания следует использовать защитную маску и антисептики, чаще мыть руки. Следует избегать тесного контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за новогодние каникулы заболеваемость ОРВИ сократилась на 37%. В основном медики отмечали циркуляцию вирусов гриппа А.