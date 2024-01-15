Wildberries установил местонахождение всех сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Компания Wildberries установила местонахождение всех сотрудников склада в Шушарах, который сгорел 13 января. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса 15 января.

Ранее в этот день интернет-магазин сообщал, что устанавливает связь с 12 сотрудниками. Отмечалось, что на тот момент также удалось связаться с четырьмя исполнителями склада.

«Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится», — рассказали в пресс-службе компании.

13 января на складе Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание началось в отделе бытовой химии и личной гигиены. В результате пострадали два человека.

Тушение пожара заняло более суток. Так, по состоянию на вечер 14 января общая площадь горения на территории склада составляла 300 кв. м с сохранением очагов тления в завалах.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию. В компании также отметили, что ущерб от возгорания еще уточняется. При этом сотрудникам сгоревшего склада пришло сообщение от компании с информацией об открытии нового склада через неделю.

Позднее в Wildberries заявили, что продавцы, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, начнут получать компенсации уже 15 января.