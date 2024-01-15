В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»

Второй форум ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим» стартовал в парке «Патриот» в городе Кубинка Московской области. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о том, как вернувшиеся с фронта военные делятся друг с другом опытом возвращения к мирной жизни.

На площадке собрались сотни ветеранов и семьи погибших бойцов со всех регионов страны. Доброволец и разведчик Андрей Гончаров с позывным Граница поделился своим опытом. За полгода на фронте он вел дневник и снимал. Сейчас он уже выпустил фотоальбом и пишет книгу.

«Сейчас я работаю как раз по школам. За два месяца трудоустройства я уже побывал в 18 школах и провел «Уроки мужества». Все директора и завучи, кто меня приглашал, довольны. И самое главное, что дети просили автографы, номера телефонов. Потом я с ними связывался, они передавали письма», — рассказал он.

Корреспондент «Известий» напомнил, что второй форум проходит под эгидой фонда «Защитники Отечества», который был создан по поручению президента РФ Владимира Путина.

Заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на открытии передал приветственные слова российского лидера участникам форума и отметил, что общей задачей страны являются поддержка семей погибших бойцов и укрепление системы соцгарантий для участников спецоперации, а также повышение эффективности медицинской помощи и реабилитационных программ.

«Ключевой приоритет — создавать условия для того, чтобы герои, пришедшие с фронта, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах в отраслях экономики», — сказал он.

В свою очередь, член комитета СФ по обороне и безопасности, сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-майор Алексей Наумец указал, что главная задача — это консолидация всех участников и социализация их в мирную жизнь.

Один из ветеранов спецоперации Евгений Радаев отметил, что собирается открыть в Самаре обучение для инвалидов-колясочников ремеслу позолотчика, которым сам владеет уже 15 лет, чтобы дать тем работу.

Другой же ветеран СВО Сергей Притула рассказал, что после тяжелого ранения реабилитировался за месяц и стал заниматься плаванием на профессиональном уровне в паралимпийском движении.

«Государство побеспокоилось — нам предложили должность вышестоящую в военкомате. Параллельно занимаюсь своими детьми и спортом», — подчеркнул он.

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» с 14 по 17 января проходит второй форум ветеранов СВО «Вместе победим». В нем примут участие более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны, а также представители власти и экспертного сообщества, социальные координаторы и руководители филиалов фонда

15 января Путин обратился к участникам форума. Он отметил, что поддержка семей погибших военных является общей задачей. Он указал на необходимость повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ, а также на важность создания условий для реализации бойцов в разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.