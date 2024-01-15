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Певца Хулио Иглесиаса задержали в Доминикане из-за 42 кг продуктов в багаже

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Фото: Global Look Press/Guillaume Gaffiot
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Работники таможенной службы аэропорта Пунта-Кана Доминиканской Республики задержали испанского певца Хулио Иглесиаса, чтобы изучить содержимое его чемоданов, в которых оказались запрещенные продукты. Об этом 15 января сообщает портал RatingCero.com.

Отмечается, 80-летний исполнитель прибыл на рейсе с Багамских островов и вез в своих чемоданах 42 кг еды. Сканеры зафиксировали в некоторых пакетах содержание свежих продуктов, которые запрещено ввозить в страну. Отмечается, что были обнаружены черника, вишня, клубника, малина, салат, сельдерей, шпинат, фасоль, грибы, руккола, а также другие овощи и мясо. Иглесиаса и сопровождающих его в путешествии задержали в аэропорту на несколько часов.

В итоге в ситуацию были вынуждены вмешаться высшие должностные лица страны, включая министра культуры Милагроса Германа Олалью и представителей канцелярии президента Луиса Абинадера. После этого задержанных отпустили.

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