В «Сириусе» провели аттестацию судей по новым стандартам художественной гимнастики

На федеральной территории «Сириус» состоялась аттестация арбитров соревнований по художественной гимнастике из России и стран ближнего зарубежья для судейства по новым правилам. Об этом 15 января сообщил корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Мероприятие прошло в рамках семинара Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, на который приехало более 200 судей. Еще сотни участников наблюдали за семинаром онлайн.

«Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой — это не только кузница будущих чемпионок, но и уникальный научно-методический центр, в котором хватает места всем. Вот, например, в этом зале тренируются юные гимнастки, а буквально за дверью проходит судейский семинар», — рассказал корреспондент.

Над новыми стандартами в учреждении работали более года. Теперь же, после аттестации судей, по ним смогут соревноваться сильнейшие гимнастки мира. За два дня арбитрам предстояло овладеть всеми нюансами оценок выступлений и сдать квалификационный экзамен.

«Очень много судей с разных федеральных округов, от каждого федерального округа 12 человек, которым полностью оплачивают проезд, для них полностью, естественно, бесплатный семинар и сдача экзамена. И кто хотел просто послушать семинар, тоже у нас допускаются в залы лекционные. Также могут сдать экзамен, то есть для всех желающих», — отметил заслуженный мастер спорта, старший тренер международной академии.

В частности, большой интерес к новым правилам проявили иностранные специалисты. Одна из них, тренер гимнастки из Узбекистана Натальи Усовой, уверяет, что выступление ее подопечной по правилам «Небесной грации» и личное участие в тренировочном процессе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой раскрыли в юной спортсменке новые таланты.

«Я отмечаю большие сдвиги в работе мой спортсменки. Недавно Алина Маратовна приезжала в Ташкент. Именно со скакалкой она показывала Наташе всякие штучки, работу с предметом. И так вот получилось, что в Пекине именно со скакалкой Наташа прямо выступила очень хорошо, и я вот проводила эту аналогию, что это тренировка принесла нам большую удачу», — поделилась тренер и судья из Узбекистана Насиба Халикова.

Правила международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация», которые рассматривались на семинаре, позволяют гимнасткам наиболее полно раскрыть потенциал. При этом спортсмены и наставники считают, что по ним сложнее выступать, чем по правилам Международной федерации гимнастики, но интересней и зрелищней.

«Изменилась стоимость определенных элементов — элементов тела, элементов предмета. Есть ряд элементов, которые действительно мы «удорожили», опять же, исходя из того что их не каждая гимнастка может выполнить, а может выполнить только та гимнастка, у которой для этого есть физические данные, гуттаперчивость, растяжка, толчок», — сказала судья Международной и всероссийской категории, тренер Международной академии художественной гимнастики Марина Шпехт.

«Правила, конечно, хороши, потому что на этих правилах можно рисковать и это будет дорого цениться, элементы тоже, если ты делаешь сложные, то они стоят столько же, сколько труда ты прилагаешь как бы. Ну это очень хорошо ценится», — добавила воспитанница академии Кристина Войтенко.

В рамках новых правил вновь получили достойную оценку уникальные элементы прославленных чемпионок — Евгении Канаевой, Алины Кабаевой, Яны Батыршиной, Инны Жуковой, Зарины Гизиковой и Ольги Капрановой.

«Мой элемент — это равновесие, который стоит 0,4 балла. Это надо поднять ногу вперед к носу, перевести ее в сторону и выкрутить назад в высокую затяжку. И отворачивала от нее корпус. То есть у меня крутился корпус», — рассказала заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира Ольга Капранова.

При этом над указанными стандартами также работали титулованные спортсменки Марина Шпехт и Вера Сесина.

«В нашем случае мы проверили на себе, опробовали, поняли, как это всё выполняется, и теперь с удовольствием учим наших спортсменов, и я надеюсь, что после ввода наших правил большое количество гимнасток будут выполнять эти сложные элементы», — сказала многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Сесина.

Получившие аттестацию арбитры уже через месяц будут судить отборочные соревнования по правилам «Небесной грации» во всех федеральных округах России. Кроме того, в апреле на базе академии состоятся всероссийские соревнования одноименной международной ассоциации клубов художественной гимнастики.

Ранее, 18 декабря 2023 года, в Пекине завершился III Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», в котором 46 спортсменок из 19 стран боролись за пьедестал на олимпийской арене Пекинского технологического университета.