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Военный эксперт указал на признаки дефицита западных ракет у ВСУ

Военный Дандыкин: использование ВСУ «Точки-У» говорит о дефиците западных ракет
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» является признаком дефицита западных ракет у украинских военных. На это военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал в понедельник, 15 января.

Он отметил, что это достаточно мощная ракета с большой боеголовкой, дальность составляет 120 км.

«ВСУ активно использовали это оружие в начале конфликта, в том числе по мирным целям. Сейчас их осталось немного. То, что «Точку-У» начали использовать снова, говорит о том, что есть большая проблема с западными ракетами. Думаю, ВСУ приходится использовать остатки», — заявил Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

По словам военного, сбивать эти ракеты с помощью систем ПВО достаточно непросто, так как «Точка-У» летит по достаточно сложной траектории с высокой скоростью, но Россия к этому уже и приспособилась.

«Как правило, Украина применяет кассетные боеприпасы, так что, не сбей наши военные эти ракеты, были бы большие потери мирного населения. Но наши системы ПВО работают все лучше и лучше, сбивают уже и «Точки-У», и много чего другого», — заключил военный.

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Ранее в этот день три украинские ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области, передает RT.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится, сообщает телеканал «Звезда».

Днем ранее, 14 января, беспилотники ВСУ совершили атаку на поселок Теткино в Курской области. Один человек получил осколочное ранение средней тяжести.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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